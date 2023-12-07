Западные СМИ признали закат однополярного порядка

Визит Владимира Путина в ведущие державы Персидского залива - в центре внимания ведущих мировых СМИ

В извилистых коридорах западной политики явно приуныли. Можно сколько угодно вводить санкции и рассказывать об изоляции России, но именно эти кадры мир обсуждает уже вторые сутки (см. видео).

Сегодня Кремль опубликовал текст совместного заявления по итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Среди важных направлений сотрудничества – оборона и экономика. Кроме того, стороны подчеркнули важность защиты гражданского населения и прекращения огня на Палестинских территориях. Всё внимание журналистов – деталям:

"Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его нынешнего визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушел в историю и что многополярный порядок берет верх".

Отрезвляющее осознание, похоже, пришло и к европейским политикам. Первый с 2019-го года очный саммит Китай – ЕС резко контрастируют с тем, как на Востоке встречают российского лидера. За натянутыми улыбками евробюрократов, пишет агентство Associated Press, ярость! Из-за того, что Пекин не давит на Москву. А заявление МИДа Поднебесной о том, что Путин "принимает решения по Украине, исходя из национальных интересов и безопасности" - как пощечина. Причём, вполне, предсказуемая. Ведь прямо перед началом саммита Италия заявила, что выходит из Китайского экономического мега-проекта "Один пояс – один путь". Так себе фон для высоких переговоров.

Эксперты констатируют - Европа в очередной раз вляпалась по полной. Причём, на этот раз буквально. Французские фермеры, не выдерживающие конкуренции с дешевой украинской сельхозпродукцией, забрасывают правительственные здания навозом. Бастуют польские дальнобойщики. Даже в США сейчас заняты исключительно внутренними делами. Из-за разногласий по миграционным вопросам республиканцы отказались даже рассматривать пакет выделения военной помощи Израилю, Тайваню, но, главное - Украине.

Киев недополучит 61 миллиард долларов. Учитывая, что через неделю конгрессмены уйдут на рождественские каникулы, ситуация патовая. Джо Байден даже выступил со специальным обращением:

"Честно говоря, я шокирован тем, что мы вообще дошли до этой точки. Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом. Он собирается продолжать. Если Путин нападет на союзника по НАТО, тогда как мы, как члены НАТО, возьмем на себя обязательство защищать каждый дюйм территории НАТО".

"Мы весьма сожалеем, что руководство США продолжает привычку использовать Россию во внутренних делах. В данном случае они занимаются неприкрытой демонизацией России, чтобы обработать своих конгрессменов, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ведь Киев уже выкатил Вашингтону целый список хотелок. Истребители F-18, транспортные вертолеты, дроны - в общем, всего да побольше. Впрочем, все эти фантазии разбиваются о суровую реальность. Кильский институт мировой экономики констатирует – финансовая поддержка Украины уже упала до минимума с февраля 2022 года. Не спасла даже подачка Белого дома в обход Конгресса. В Администрации Байдена подчеркнули: это были последние 175 миллионов долларов. На помощь Киеву денег в гигантском американском бюджете больше нет.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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