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Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

16:31
  • четверг
  • 07 декабря 2023

В числе пассажиров 31 ребенок

Эвакуированные из сектора Газа шесть десятков россиян и члены их семей направляются в Москву. Спецборт МЧС вылетел из Каира, сообщает пресс-служба ведомства.

Свыше 100 россиян и их родных покинули сектор Газа 15 ноября
Сектор Газа 15 ноября покинут около ста россиян

По данным спасателей, на борту Ил-76 – 8 граждан России с семьями. В числе эвакуированных – 31 ребенок.

Тем временем оперштаб МЧС продолжает свою работу в Египте. Эвакуированным оказывают необходимую помощь: спасатели, психологи и медики делают все возможное, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности. Особое внимание, подчеркивают в МЧС, уделяется детям, передает РИА Новости.

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