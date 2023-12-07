Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

В числе пассажиров 31 ребенок

Эвакуированные из сектора Газа шесть десятков россиян и члены их семей направляются в Москву. Спецборт МЧС вылетел из Каира, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным спасателей, на борту Ил-76 – 8 граждан России с семьями. В числе эвакуированных – 31 ребенок.

Тем временем оперштаб МЧС продолжает свою работу в Египте. Эвакуированным оказывают необходимую помощь: спасатели, психологи и медики делают все возможное, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности. Особое внимание, подчеркивают в МЧС, уделяется детям, передает РИА Новости.

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