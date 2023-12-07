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"Признак нервозности": на Западе оценили отмену речи Зеленского перед сенаторами США

17:05
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Украинский лидер подавлен проблемами на фронте и в политике

Нервозностью Владимира Зеленского объяснило испанское издание Pais отмену выступления украинского лидера перед американскими сенаторами. По версии газеты, президента Украины беспокоят растущие трудности на международной арене и на фронте.

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Во вторник Зеленский отменил запланированное выступление по видеосвязи перед законодателями. Обращение было приурочено к голосованию в Конгрессе, которое должно было определить, согласятся ли законодатели выделить новые средства на помощь Киеву.

Испанская газета подчеркивает, что Зеленский не упускает ни одной возможности выступить на международных мероприятиях, а особенно перед конгрессменами из США - главным союзником Киева наряду с ЕС. Однако на сей раз предчувствия его не обманули. 7 декабря стало известно, что законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США. Рассмотрение проекта заблокировано.

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