Назван главный цвет 2024 года

Персиковый пух - цвет тепла и единения

Американский Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2024 года. Это Pantone 13-1023 Peach Fuzz – персиковый пух.

"Peach fuzz" – пушок, мягкий ворс, который покрывает кожу персика. Специалисты описали оттенок как "теплый и уютный", говорящий о стремлении к единению с окружающими. В Pantone считают, что цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

Pantone выбирает тот цвет, который уже стал популярным, он отражает глобальные тенденции и настроения в обществе, культуре. В прошлом году институт объявил главным цветом Pantone 18-1750 Viva Magenta — карминовый красный. Выбор компании публикуется в Pantone View, он оказывает влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома, промышленный и графический дизайн, а также упаковку продуктов, передает РИА Новости.

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