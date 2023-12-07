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Собянин: "Макет Москвы" стал одним из самых популярных павильонов ВДНХ

17:59
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Для гостей подготовлена обзорная экскурсия по макету на разных языках

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о высокой популярности павильона "Макет Москвы" на ВДНХ. На данный момент его посетили более двух миллионов человек.

"Москвичи и гости столицы со всего мира приезжают сюда увидеть в деталях уменьшенную в 400 раз копию центральной части города", – сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

По словам Собянина, для гостей подготовлена обзорная экскурсия по макету на шести языках. Также посетителям доступны VR-аттракцион и интерактивная викторина о столице.

Напомним, павильон "Макет Москвы" обновили к открытию выставки-форума "Россия". В дни выставки павильон работает с десяти утра до десяти вечера, вход бесплатный.

Как сообщили в Кремле, российскому лидеру Владимиру Путину понравилась экспозиция на выставке "Россия" на ВДНХ. Богатая экспозиция и сама идея мероприятия вызывают живой интерес у аудитории, а затраты себя оправдали.

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