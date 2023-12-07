Такие люди, по словам Кнайсль, описаны в романе "Гордость и предубеждение"

Президент России Владимир Путин – очень умный и благовоспитанный джентльмен. Своим впечатлением от общения с российским лидером поделилась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

В интервью британскому телеканалу Би-Би-Си Кнайсль подчеркнула: Путин – именно джентльмен, ей такие редко встречались. По словам бывшего австрийского министра, российский президент соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена, который описала Джейн Остин в "Гордости и предубеждении".

Кнайсль также подчеркнула: руководство стран Запада начинает осознавать, что выбранная ими политика санкций не работает. Многим приходится признать, что давление на Россию не принесло того результата, которого им хотелось достичь, передает ТАСС.

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