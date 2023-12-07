Путин выступил на форуме "Россия зовет!"

Экономика нашей страны эффективно справляется с санкциями, отметил президент

Россия по темпам экономического роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на проходящем в Москве инвестиционном форуме "Россия зовет!" Его участниками стали почти 300 представителей бизнеса из 20 государств - Китая, Индии, Турции, Ирана, стран Аравийского полуострова, центральной Азии, Африки. Президент подчеркнул - несмотря на санкционные атаки Запада, экономика нашей страны эффективно справляется с попытками сдержать ее развитие.

Последний раз в очном формате форум "Россия зовёт" проходил в 2019-м. Затем на два года из-за пандемии мероприятие ушло в онлайн. В 2022-м организаторы и вовсе решили его не проводить. И вот спустя год Центр международной торговли вновь распахнул свои двери для гостей этого бизнес-форума.

За это время в мировой экономике произошли кардинальные сдвиги. И та модель глобализации, которую планете десятилетия навязывал Запад, по сути своей перестала работать.

"В попытках сохранить свое ускользающее доминирование западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить. Вот когда складывалась система так называемой глобализации, мы помним, здесь наверняка люди помнят, о чем тогда говорили: все должны быть в равных условиях", - рассказал Путин.

Но вместо этого реальным конкурентам, к числу которых относится и Россия, начали вставлять палки в колеса.

"Сегодня коллективный запад – это, прежде всего, США - во чтобы то ни стало хотят сохранить свое доминирование и, прежде всего, в технологической сфере. Возможно это или нет - нет, конечно. Ограничения были всегда, как бы вы свое время не хотели закрыть секрет пороха, он все равно стал достоянием всего человечества. Никакие ограничения тех, кто пытается сохранить за собой преимущества, нам не помешают", - отметил Путин.

Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Расчёт был на то, что российская экономика развалится. На деле же, подчеркнул президент, эффект получился обратным. И от рестрикций прежде всего пострадали те, кто их вводил.

"Можно сколько угодно бросаться громкими лозунгами, угрозами в наш адрес, в конце концов, это дело некоторых западных политиков, которые собираются отменить Россию. Но вся эта шумиха не в состоянии отменить непреложный факт: работать с Россией и в России – выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. И этот факт подтвержден веками", - заявил Путин.

Хотя проблемы, конечно, есть. И одной из главных остается инфляция. Для борьбы с ней Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку, что, конечно, пришлось не по душе российскому бизнесу.

Однако президент дал понять, что финансовый блок правительства справляется. И претензий к нему нет. Экономика растет. Банковская система крайне крепка и стабильна. И это, опять же, несмотря на колоссальное санкционное давление.

"Хотели создать проблемы миллионам российских семей. Однако, что получилось на практике: граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается, и при этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только недополучили то, что могли бы заработать в России", - отметил Путин.

Вообще, место иностранных компаний, покинувших Россию, довольно быстро заняли отечественные, продолжив тренд на структурную перестройку российской экономики. По словам президента, этот процесс идёт полным ходом. И доходы от экспорта углеводородов уже не являются основными. С ними, кстати, тоже проблем нет. Санкции и тут не сработали. Та же Европа, несмотря на бравурные заявления, как покупала российские газ и нефть, так и продолжает покупать. Да и с уходом западных инвесторов из нашей страны всё не так однозначно.

"Что касается инвесторов, в отличие от тех, кто ими командует, они умные люди. Они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. И я очень надеюсь, что мы сможем с ними общаться и на прямую. Контакты-то продолжаются. Здесь нужно сказать по-честному. Но не дают им просто делать с политического уровня. Не дают работать. Но, в конечном итоге, на мой взгляд, все-таки рано или поздно здравый смысл возобладает", - сказал Путин.

Запрос на это, безусловно, есть. Как и на построение новой мировой экономической модели, в основе которой лежит справедливость, подлинная конкуренция и суверенитет. Именно за такой подход, говорит президент, выступает Россия, которая, по словам Путина, и дальше продолжит развивать собственное производство и создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов. Благо, их количество, несмотря на все сложности, продолжает неуклонно расти, что доказал и нынешний форум.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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