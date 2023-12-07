Дополнительные средства выделят на восстановление спортобъектов в новых регионах

Это ледовые арены, бассейны и стадионы

Почти 1,3 миллиарда рублей направят на поддержку лизинговых программ для развития малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит большему числу компаний приобрести технику и оборудование российского производства по льготным ставкам - до 6%. Ещё один вопрос - помощь в восстановлении спортивной инфраструктуры в новых регионах. Дополнительные средства выделят на реконструкцию 10 объектов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - это ледовые арены и бассейны, стадионы, учебные комплексы и школы.

И ещё одна тема - поддержка крупных инвестпроектов, которые способствуют развитию технологического суверенитета страны. По поручению президента правительство запускает новую программу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"