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Дополнительные средства выделят на восстановление спортобъектов в новых регионах

22:27
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Это ледовые арены, бассейны и стадионы

Почти 1,3 миллиарда рублей направят на поддержку лизинговых программ для развития малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит большему числу компаний приобрести технику и оборудование российского производства по льготным ставкам - до 6%. Ещё один вопрос - помощь в восстановлении спортивной инфраструктуры в новых регионах. Дополнительные средства выделят на реконструкцию 10 объектов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - это ледовые арены и бассейны, стадионы, учебные комплексы и школы.

И ещё одна тема - поддержка крупных инвестпроектов, которые способствуют развитию технологического суверенитета страны. По поручению президента правительство запускает новую программу.

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