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Для юных шахматистов из ДНР в "Артеке" подготовили уникальную программу

11:56
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Одаренные школьники сразились с известным гроссмейстером

Шахматная лига в "Артеке" объявляется открытой. В первой партии гроссмейстер играл черными, но небольшой форы для победы сопернику не хватило. 10-летний Денис из Донецка мог зацепить ничью, да партия оказалась слишком увлекательной.

Это лучшие молодые шахматисты Донецкой народной республики - 48 школьников. Чтобы попасть в Крым, они прошли отборочный турнир. Наградой стала поездка в "Артек". Здесь есть все что надо.

Сергей Карякин, чемпион мира по быстрым шахматам, организует уже вторую поездку для детей из Донбасса и впервые открывает в "Артеке" тематическую программу "Шахматная лига".

"Первый раз мы приглашали детей Донбасса в Московскую область, в город Красногорск. Мы там тоже сумели создать хорошие условия. И сейчас во второй раз - "Артек". Это, конечно, другой уровень", - отметил Карякин.

И в первую очередь - это традиции. Сюда приезжали чемпионы мира Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов. Дважды здесь проводились международные детские шахматные олимпиады. Были и всесоюзные турниры.

Шахматы и "Артек" связаны с момента основания детского центра. Здесь есть студия - что-то вроде кружка, где может заниматься любой желающий. Но эта смена особенная. Настоящая шахматная школа, в которой преподают гроссмейстеры.

Для детей Донбасса поезда в "Артек" - это возможность сразиться с соперником лицом к лицу. Шахматные клубы в городах ДНР работают далеко не везде, а в прифронтовых районах вообще закрыты. Уставшие от постоянных обстрелов со стороны Украины, здесь школьники Донбасса чувствуют себя в безопасности. Оказавшись в беззаботной и уже забытой стране детства, они написали письма нашим бойцам на передовую с просьбой поскорее отодвинуть линию фронта и вернуть мир в ДНР.

На берегу Черного моря школьники из ДНР проведут три недели. А в конце декабря сыграют итоговый турнир с лучшими молодыми шахматистами Крыма и "Артека". 

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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