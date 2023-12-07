ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Артиллерия ВСУ обстреляла белгородское село

19:07
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Есть разрушения

Артиллеристы ВСУ в очередной раз избрали своей целью мирное село в Белгородской области. О происшествии сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Российская ПВО сбила три украинских дрона под Белгородом
Украинский БПЛА сбит в Белгородской области

Как написал губернатор в Telegram, украинские снаряды на этот раз прилетели в Графовку Краснояружского района. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

По данным Гладкова, выбиты стекла и посечены заборы в трех частных домовладениях, повреждены беседка и фронтон административного здания. Комиссия по оценке ущерба приступит к замерам и восстановительным работам в своетлое время суток.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарный во время ликвидации пожара после обстрела
Пожарный во время ликвидации пожара после обстрела
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.