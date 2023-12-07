Артиллерия ВСУ обстреляла белгородское село

Есть разрушения

Артиллеристы ВСУ в очередной раз избрали своей целью мирное село в Белгородской области. О происшествии сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Как написал губернатор в Telegram, украинские снаряды на этот раз прилетели в Графовку Краснояружского района. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

По данным Гладкова, выбиты стекла и посечены заборы в трех частных домовладениях, повреждены беседка и фронтон административного здания. Комиссия по оценке ущерба приступит к замерам и восстановительным работам в своетлое время суток.

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