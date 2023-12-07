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Польский министр признал присутствие британского спецназа на Украине

19:34
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Там воюют и польские коммандос

Польский министр встретил на Украине британский элитный спецназ. Чиновник, имя которого не называется, рассказал свою историю британскому же изданию Declassified UK.

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Знаменательная встреча, по словам министра, имела место в марте 2022 года, во время его поездки по Украине. Чиновник заявил, что на свой страх и риск миновал последний украинский блокпост в серой зоне между Киевом и Житомиром.

Именно там он и встретил британский элитный спецназ. Бойцы передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами. Министр также отметил, что польские коммандос из Люблинецкого военного диверсионного отряда также находились на Украине с первых дней боевых действий.

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