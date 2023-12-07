"Вашингтон Кэпиталз" объявил о строительстве катка имени Овечкина

Средства будут собраны на аукционе

Средства от благотворительного аукциона, который проведет клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз", пойдут на строительство катка имени Александра Овечкина. Такое объявление опубликовано на сайте клуба.

Лотами аукциона станут подписанные свитера, шайбы и таблички с автографами Овечкина с матча "Кэпиталз" против "Коламбус Блю Джекетс", который прошел 21 марта. По окончании встречи клуб провел церемонию чествования россиянина. Она была посвящена выходу Александра Великого в декабре 2022 года на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ – российский спортсмен обошел легендарного Горди Хоу.

Вырученные на аукционе средства будут использованы для строительства катка в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне – место будет определено позднее. Планы реализуются в рамках проекта "Наследие Алекса Овечкина".

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