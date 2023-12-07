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Взрывы прогремели в Полтавской области

20:46
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Подробности пока не сообщаются

Взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области. Об этом сообщил украинский телеканал "5".

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Ранее на всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Сирены в четверг ревели в Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях. Взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, также минцифры сообщило о прилетах в Сумской области, передает РИА Новости.

Кроме того, 7 декабря в Одесской области получил повреждение объект инфраструктуры одного из портов на Дунае. Как сообщили местные власти, повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

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