Взрывы прогремели в Полтавской области

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Взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области. Об этом сообщил украинский телеканал "5".

Ранее на всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Сирены в четверг ревели в Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях. Взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, также минцифры сообщило о прилетах в Сумской области, передает РИА Новости.

Кроме того, 7 декабря в Одесской области получил повреждение объект инфраструктуры одного из портов на Дунае. Как сообщили местные власти, повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

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