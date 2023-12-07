В Петербурге стартовал международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

Деловую программу дополнила масштабная выставка

В петербургском "Экспофоруме" сегодня стартовал 13-й международный форум "Арктика: настоящее и будущее". По традиции деловую программу дополнила масштабная выставка. На ней представлены передовые решения для освоения Арктики.

В течение двух дней представители органов власти, бизнеса и деловых кругов обсудят вопросы инвестиций, развитие Северного морского пути и переход к круглогодичной навигации.

В форуме, помимо России, участвуют страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

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