В Петербурге стартовал международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

Деловую программу дополнила масштабная выставка
В петербургском "Экспофоруме" сегодня стартовал 13-й международный форум "Арктика: настоящее и будущее". По традиции деловую программу дополнила масштабная выставка. На ней представлены передовые решения для освоения Арктики.
В течение двух дней представители органов власти, бизнеса и деловых кругов обсудят вопросы инвестиций, развитие Северного морского пути и переход к круглогодичной навигации.
В форуме, помимо России, участвуют страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"