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Выпуск программы "Мой герой" Татьяны Устиновой получил премию ТЭФИ

22:31
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Лучшим в номинации "Дневное развлекательное шоу" стало интервью с Виктором Сухоруковым

Поздравления сейчас приходят в адрес нашей коллеги, писательницы Татьяны Устиновой, автора и ведущей программы "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр". Её ток-шоу стало победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Сегодня первый день церемонии, и как раз награждают программы в категории "Развлекательное вещание". Лучшим в номинации "Дневное развлекательное шоу" стало интервью Татьяны Устиновой с актером Виктором Сухоруковым.

Программа "Мой герой" выходит на телеканале "ТВ Центр" с 2015 года. Беседы в формате один на один с героями, известными людьми стали сразу популярным у зрителей нашего канала.

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