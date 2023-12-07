Выпуск программы "Мой герой" Татьяны Устиновой получил премию ТЭФИ

Лучшим в номинации "Дневное развлекательное шоу" стало интервью с Виктором Сухоруковым

Поздравления сейчас приходят в адрес нашей коллеги, писательницы Татьяны Устиновой, автора и ведущей программы "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр". Её ток-шоу стало победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Сегодня первый день церемонии, и как раз награждают программы в категории "Развлекательное вещание". Лучшим в номинации "Дневное развлекательное шоу" стало интервью Татьяны Устиновой с актером Виктором Сухоруковым.

Программа "Мой герой" выходит на телеканале "ТВ Центр" с 2015 года. Беседы в формате один на один с героями, известными людьми стали сразу популярным у зрителей нашего канала.

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