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Минобороны показало работу минометчиков в зоне СВО

21:17
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Расчет уничтожил две украинские штурмовые группы на подходе к российским позициям

Минобороны России показало работу минометчиков. Расчет уничтожил две группы пехоты ВСУ на подходе к российским позициям на левом берегу Днепра

Как рассказал командир минометного расчета с позывным "Вескер", две группы украинской пехоты по 11 и 15 человек появились ночью. Минометчики отработали максимально быстро. Старались не подпустить боевиков ВСУ к российским позициям.

В военном ведомстве подчеркнули: высадка пехоты ВСУ была пресечена благодаря слаженной работе разведчиков и расчета миномета под командованием "Вескера". Живая сила противника уничтожена.

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