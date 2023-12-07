Британские военные готовят власти Палестинской автономии к управлению Газой

Команда из Лондона работает в Рамалле более 10 лет

Команда британских военных на Западном берегу реки Иордан работают с Палестинской национальной администрацией. Британцы помогают палестинскому руководству взять на себя управление сектором Газа, сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Как сообщила со ссылкой на министра газета Times, группа британских военных находилась в Рамалле на протяжении более чем 10 лет. Сейчас Лондон рассматривает возможность "увеличить ее потенциал".

Члены группы, по данным Шэппса, сотрудничают с палестинскими специалистами в сфере безопасности, а также с представителями США и Канады. Министр считает, что Палестинской национальной администрации потребуется значительная международная помощь, чтобы управлять Газой на должном уровне.

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