Профессор ВШЭ Лузянин: Евросоюз призывает Китай отойти от России

Пекин же ждет от Брюсселя стратегической автономии

Китай выступает за прекращение огня на Украине - и призывает Евросоюз к диалогу с Россией. Об этом заявили в МИД КНР по итогам прошедшего в Пекине саммита Китай-ЕС. Каких изменений во внешней политике КНР пытаются добиться европейские руководители? Способны ли они проводить в сотрудничестве с Китаем самостоятельный, независимый от США курс?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Политический посыл Брюсселя Пекину о том, что нужно отойти от России и не поставлять ей чувствительные технологии, на что китайцы вполне справедливо говорят: во-первых, мы ничего не нарушаем, во-вторых, наши отношения с Россией самодостаточны. Вообще же, четко просматриваются два момента. Первый - Китай ждет от ЕС стратегической автономии, независимости от Вашингтона. Второй момент - европейская бизнес-элита хочет иметь самостоятельный коммерческий трэк", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Лузянина смотрите в видео

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