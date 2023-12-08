Одной из основополагающих европейских традиций остается воровство

Британцев в этом вопросе никто не переплюнет

Традициям изменять - себя не уважать. Вот из Европы попрекают - ценности у нас не те. Традиции неподходящие. А какая одна из главных европейских традиций? Кради все, что плохо лежит. И все, что хорошо лежит, тоже кради. И никогда не сознавайся.

Портал Wellness Heaven провел любопытное исследование на тему того, что тащат постояльцы из отелей в разных странах Европы. В итальянских отелях часто прихватывают бокалы для вина. Романтика! В Германии - халаты и полотенца. Из швейцарских гостиниц пропадают фены, в Нидерландах гости выкручивают лампочки и отматывают туалетную бумагу. Тащат дверные ручки, кофемашины, сиденья от унитазов и шторы. Даже мини-холодильники и телевизоры. Это не воровство. Просто европейская культура экспроприации.

Риши Сунак отказался встречаться с греческим премьером Мицотакисом, когда тот заявил, что поднимет вопрос о возращении грекам культурных ценностей, которые британцы вывозили тоннами с просторов Эллады. В соответствии в высокими принципами и европейскими ценностями еще в 19 веке лорд Элгин украл в Парфеноне скульптурную группу. И еще кое-что. Лорды по мелочи не работают. Современный экспроприатор измельчал.

Немецкий рэпер Liaze российского происхождения запустил в интернет хит, который собрал миллионы просмотров. Денег заработал. А музыку просто украл из нашего Чебурашки. Наследники Владимира Шаинского требуют компенсации.

Америка, достигшая пределов в освоении гражданских свобод, кражи в магазинах уже криминалом не считает. Особенно после рейдов BLM. Экспроприация превратилась в национальное хобби. Магазинам легче списать убытки.

В Южной Африке пока верховенство закона не повсеместное. Поэтому владелец алкомаркета, застав с похищенным любителей развлекательных напитков, устроил самосуд. Заставив воров употребить всЕ украденное на месте преступления.

Но британцев все равно никто не переплюнет. Воровали тоннами. Не скрывая. И ничего из украденного возвращать не собираются. А нас продолжают учить правильным европейским ценностям.

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