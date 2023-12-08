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ВС России отразили две атаки радикалов в районе Клещеевки

08:56
  • пятница
  • 08 декабря 2023

На купянском направлении огнеметчики уничтожили опорник и склад боеприпасов ВСУ

Российские военные отразили две атаки штурмовиков ВСУ в районе Клещеевки. Противник потерял 175 человек убитыми и ранеными. На купянском направлении наши огнеметчики уничтожили опорник и склад боеприпасов радикалов.

На южнодонецком участке снайперы группировки "Восток" ликвидируют диверсионные группы и беспилотники ВСУ. Разведчики используют самое массовое оружие в своем классе - винтовку Драгунова. Она проста, надежна и признана одной из лучших в мире. Оптимальная дистанция поражения противника - до 900 метров. В последнее время на линии соприкосновения резко увеличилось число вражеских "птичек".

Бронетехнику и укрепрайоны киевских боевиков уничтожают самоходные гаубицы "Акация". Артиллеристы прокладывают путь штурмовым подразделениям. На подготовку к стрельбе у экипажа уходит не больше 3 минут. Дальность до 17 километров позволяет наносить удары по опорникам врага в глубоком тылу. После успешной атаки "Акация" оперативно меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

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