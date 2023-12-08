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Враг отступает: Минобороны представило новых героев СВО

08:48
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Капитан Алексей Ведящев на истребителе Су-35 в воздушных боях уничтожил три самолета и один вертолет противника

В Минобороны поделились данными о новых подвигах бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Капитан Алексей Ведящев на истребителе Су-35 в воздушных боях уничтожил три самолета и один вертолет противника, а также точным ударом поразил вражескую РЛС. Кроме того, российский летчик неоднократно обеспечивал надежное прикрытие вертолетов нашей армейской авиации при десантировании. 

Подполковник Юрий Ковалев и его батальон основательно оборудовал позиции для отражения атак ВСУ и в течение двух недель сводил на нет все попытки наступления радикалов. Понеся существенные потери, враг был вынужден отступить вглубь подконтрольной ему территории.

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