Враг отступает: Минобороны представило новых героев СВО

Капитан Алексей Ведящев на истребителе Су-35 в воздушных боях уничтожил три самолета и один вертолет противника

В Минобороны поделились данными о новых подвигах бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Капитан Алексей Ведящев на истребителе Су-35 в воздушных боях уничтожил три самолета и один вертолет противника, а также точным ударом поразил вражескую РЛС. Кроме того, российский летчик неоднократно обеспечивал надежное прикрытие вертолетов нашей армейской авиации при десантировании.

Подполковник Юрий Ковалев и его батальон основательно оборудовал позиции для отражения атак ВСУ и в течение двух недель сводил на нет все попытки наступления радикалов. Понеся существенные потери, враг был вынужден отступить вглубь подконтрольной ему территории.

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