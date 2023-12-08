Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы по новому делу

Он обманул государство на почти полтора миллиона долларов

Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы по новому уголовному делу. Сыну президента США предъявлены девять обвинений в неуплате налогов.

Следствие установило - с 2016 по 2020 год он обманул государство на почти полтора миллиона долларов, подавая недостоверные декларации. Спецпрокурор заявил: Хантер Байден тратил немалые деньги на экстравагантный образ жизни - наркотики, женщин легкого поведения, роскошные машины и отели.

В рамках другого дела 53-летнему Байдену уже предъявляли обвинения в неуплате налогов. А также в незаконном приобретении оружия.

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