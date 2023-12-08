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Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы по новому делу

09:03
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Он обманул государство на почти полтора миллиона долларов

Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы по новому уголовному делу. Сыну президента США предъявлены девять обвинений в неуплате налогов.

Следствие установило - с 2016 по 2020 год он обманул государство на почти полтора миллиона долларов, подавая недостоверные декларации. Спецпрокурор заявил: Хантер Байден тратил немалые деньги на экстравагантный образ жизни - наркотики, женщин легкого поведения, роскошные машины и отели.

В рамках другого дела 53-летнему Байдену уже предъявляли обвинения в неуплате налогов. А также в незаконном приобретении оружия.

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Хантер Байден
Хантер Байден
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