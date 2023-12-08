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К побережью Японии прибило огромное количество мертвой рыбы

09:10
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Экологи бьют тревогу

Огромное количество мертвой рыбы прибило к северному побережью Японии. Видеокадры очевидцы публикуют в соцсетях.

Причина массовой гибели неизвестна. Но экологи бьют тревогу, связывая происходящее со сбросом радиоактивной воды с атомной станции "Фукусима-1".

Несмотря на протесты соседних государств, в сентябре Япония начала сливать в океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов. В Токио заявляли, что после обработки она абсолютно безопасна.

Официальных комментариев по факту появления у берегов мертвой рыбы пока нет.

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