Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Венера конфликтует с Юпитером

Овны

Деньги не удержать! Покупки сегодня опасны для кошелька, равно как и любые финансовые операции. Будьте осторожны и экономны, чтобы не остаться на мели.

Тельцы

День "или-или": вам хочется сказать правду в глаза, развестись, уволиться с работы. Это результат конфликта Юпитера и Венеры, не принимайте сегодня важных решений.

Близнецы

Вы рискуете зайти слишком далеко в делах, которые держите в секрете. Соблазн велик, и страх уходит на задний план: ищите внутри себя педаль тормоза и силу воли!

Раки

Вам будет нелегко бороться с желанием похвастаться чем-то перед друзьями или в социальных сетях. В этом нет ничего плохого, просто подумайте, не пожалеете ли потом.

Львы

Иллюзии и нереалистичные планы сегодня хорошо маскируются под амбиции. Остерегайтесь и не делитесь ими вслух, особенно на работе. Тише едете - дальше будете.

Девы

У вас могут возникнуть проблемы в поездках и коммуникациях - и все из-за неверной оценки происходящего. Закладывайте больше времени на дорогу и не давайте никому обещаний.

Весы

Сегодня странный день, когда деньги утекают сквозь пальцы, а опасности кажутся совсем не страшными. Вам лучше избегать покупок, инвестиций и даже платежей.

Скорпионы

Личная жизнь под угрозой: ваша Венера и Юпитер в Тельце затеяли серьезный баттл. Ищите компромиссы и не вступайте в ссоры, даже если вас провоцируют.

Стрельцы

Запретный плод сегодня кажется особенно сладким, так что устоять перед вредной едой будет трудно. В такие дни вес набирается как будто из воздуха, будьте осторожны.

Козероги

Звезды сегодня искажают реальность и вселяют неоправданный оптимизм. Даже трезвомыслящим представителям знака следует опасаться шапкозакидательства и дерзких планов.

Водолеи

Ваша задача на сегодня: удержать баланс между деловой сферой и домашней. Старайтесь распределить время так, чтобы и на работе, и в семье все были довольны.

Рыбы

Звезды сегодня не дружат с цифрами и фактами, зато мечты кажутся реальными. Не попадитесь на удочку продавцов воздуха: не покупайте курсы и сессии коучей.

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