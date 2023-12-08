Украинская армия теряет целые взводы

Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами. Об этом рассказал в пятницу, 8 декабря, сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим Мирончук.

По словам пленного бойца ВСУ, которого цитирует РИА Новости, он остался единственным выжившим из взвода, в котором проходил службу до сдачи в плен российским военным.

"Двухсотые" и много "трехсотых". Очень мало (осталось в живых), нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили.

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что киевский режим совершил крупный просчет, сильно промедлив со своим контрнаступлением — это дало российской армии время подготовиться к обороне, а затем истощить силы ВСУ. Затем, по словам военного, российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения.

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