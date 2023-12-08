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В Москву доставили пострадавших при стрельбе в брянской школе

08:43
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Им окажут необходимую помощь

Вертолет Министерства чрезвычайных ситуаций России доставил из Брянска в Москву пострадавших в результате стрельбы в гимназии №5. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.
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В Министерстве здравоохранения рассказали, что дети перенесли перелет удовлетворительно, во время транспортировки их сопровождали медики. Двоим пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии, в Москве окажут необходимую помощь.

На лечении в Брянске остаются еще трое раненых, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Брянских медиков консультируют специалисты Минздрава, а глава министерства держит оказание помощи пациентам на личном контроле, сообщает ТАСС.

Случившееся в брянской гимназии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо установить "причины произошедшего, а главное — причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае".

Telegram-канал Shot пишет, что в Брянске в рамках расследования уголовного дела о некачественном оказании услуг задержаны генеральный директор и сотрудница частного охранного агентства "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5.

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