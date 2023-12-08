Собянин: Новая навигация в столичном метро охватывает все виды городского транспорта

За последние годы сеть метрополитена выросла в полтора раза

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в своем персональном блоге, что сегодня новая навигация в столичном метро охватывает все виды городского транспорта, включая речной.

Как указал глава города, первым экспериментом в этой сфере стала появившаяся еще в 2014 году напольная навигация - указатели подсказывали направление пересадки на другие линии метро. Н

За последние годы сеть метро выросла в полтора раза, добавились еще четыре маршрута Московских центральных диаметров, напомнил мэр. В связи с этим потребовалось разработать современный и узнаваемый стиль схемы метрополитена. От кружков для обозначения станций отказались ,заменив их насечками, круги же остались только для обозначения пересадочных узлов. Цвета новых линий выбирают сами москвичи, голосуя в "Активном гражданине".

"В поездах традиционные печатные схемы теперь все чаще дополняют сенсорные схемы с возможностью выбора маршрута поездки. На медиаэкранах начали транслировать номера маршрутов наземного транспорта, которые останавливаются у следующей станции метро. "Цифра" позволила улучшить и линейную навигацию, которая традиционно размещается над дверями вагонов. В новых поездах "Москва-2020" с ее помощью можно заранее посмотреть схему станции и наметить кратчайший путь наверх или на пересадку", - отметил Собянин.

Обновили и традиционные световые указатели метро - вместо люминесцентных ламп используются светодиоды. Адаптировали шрифт, получивший название Moscow Sans, читается гораздо проще. На указателях стали использовать пиктограммы - интуитивно понятные обозначения объектов и сервисов городской инфраструктуры. В целом навигация стала лаконичнее, указатели располагаются так, что их теперь легко заметить с любой точки платформы.

Все входы и выходы получили свой порядковый номер, на 12-ти крупных пересадочных узлах внедрили сквозную нумерацию, в метро и на МЦК появились настенные указатели с картами ближайших окрестностей вокруг станции.

"Наконец, для маломобильных пассажиров была разработана карта доступности, сейчас ей оборудованы 165 станций метро и МЦК. С ее помощью пассажиры могут понять, чем оборудована станция: эскалаторами, лифтами, лестницами с пандусами, и найти наиболее комфортный выход и пересадку, а также путь к остановкам наземного городского транспорта", - указал градоначальник.

Коснулись изменения и временной навигации - теперь такие объявления выполняются в едином стиле, появились карты, где пассажиры могут разглядеть изменения и построить удобный маршрут.

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