Овечкин добрался до исторической отметки в 1500 очков

Он стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось добиться подобного результата

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1500 набранных очков в чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Во время матча против "Даллас Старз" 38-летний Овечкин отметился голевой передачей и довел общее число очков в первенствах НХЛ до 1500. Таким образом он стал первым российским хоккеистом и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось добиться подобного результата. Актив нападающего к текущему моменту состоит из 827 голов и 673 передач, сообщает РИА Новости.

Рекордсмен НХЛ по количеству результативных баллов – Уэйн Гретцки (2857). Впереди Овечкина располагается капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1529). Он является действующим игроком. Следующую строчку занимает завершивший карьеру хоккеиста Пол Коффи (1531).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"