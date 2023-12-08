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Овечкин добрался до исторической отметки в 1500 очков

09:35
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Он стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось добиться подобного результата

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1500 набранных очков в чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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Во время матча против "Даллас Старз" 38-летний Овечкин отметился голевой передачей и довел общее число очков в первенствах НХЛ до 1500. Таким образом он стал первым российским хоккеистом и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось добиться подобного результата. Актив нападающего к текущему моменту состоит из 827 голов и 673 передач, сообщает РИА Новости.

Рекордсмен НХЛ по количеству результативных баллов – Уэйн Гретцки (2857). Впереди Овечкина располагается капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1529). Он является действующим игроком. Следующую строчку занимает завершивший карьеру хоккеиста Пол Коффи (1531).

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