Собянин: Программы выплат на покупку льготных лекарств станут постоянными

Речь идет о больных сахарным диабетом

Программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств с 2024 года станут постоянными – речь идет о препаратах для пациентов больных диабетом и страдающих от индивидуальной непереносимости лекарств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в некоторых случаях выплата компенсаций – более удобный способ обеспечения лекарствами, поскольку позволяет не только своевременно начать лечение, но и гарантировать его непрерывность.

Больше десяти тысяч жителей Москвы получили порядка одного миллиона рублей на приобретение необходимых препаратов в 2023 году, уточнил столичный мэр.

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