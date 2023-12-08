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Собянин: Программы выплат на покупку льготных лекарств станут постоянными

09:08
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Речь идет о больных сахарным диабетом

Программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств с 2024 года станут постоянными – речь идет о препаратах для пациентов больных диабетом и страдающих от индивидуальной непереносимости лекарств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам мэра, в некоторых случаях выплата компенсаций – более удобный способ обеспечения лекарствами, поскольку позволяет не только своевременно начать лечение, но и гарантировать его непрерывность.

Больше десяти тысяч жителей Москвы получили порядка одного миллиона рублей на приобретение необходимых препаратов в 2023 году, уточнил столичный мэр.

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