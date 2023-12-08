Об этом рассказали в Белом доме

Американские власти хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Американский чиновник подчеркнул, что именно такую "дилемму" Соединенные Штаты хотели бы создать для России, сообщает РИА Новости.

Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины; или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающуюся на более сильную промышленность в США и Европе.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя сроки и продолжительность спецоперации, заявил, что она продолжается, пока противники России отрицают возможность диалога, при этом главное для Москвы — достижение целей СВО. Предпочтительно добиться их дипломатическим путем, но Киев обставляет возобновление переговоров неприемлемыми условиями.

При этом информированный источник заявил, что Москва готова согласиться на возобновление мирных переговоров с Киевом, причем сделать это на территории одного из западных государств — например, Венгрии. Также подчеркивалось, что "мы ни за кем бегать не собираемся", если Запад и Украина не готовы к конструктивному разговору.

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