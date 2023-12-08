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США задумали навязать России условия Украины к концу 2024 года

09:23
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Об этом рассказали в Белом доме

Американские власти хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

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Американский чиновник подчеркнул, что именно такую "дилемму" Соединенные Штаты хотели бы создать для России, сообщает РИА Новости.

Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины; или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающуюся на более сильную промышленность в США и Европе.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя сроки и продолжительность спецоперации, заявил, что она продолжается, пока противники России отрицают возможность диалога, при этом главное для Москвы — достижение целей СВО. Предпочтительно добиться их дипломатическим путем, но Киев обставляет возобновление переговоров неприемлемыми условиями.

При этом информированный источник заявил, что Москва готова согласиться на возобновление мирных переговоров с Киевом, причем сделать это на территории одного из западных государств — например, Венгрии. Также подчеркивалось, что "мы ни за кем бегать не собираемся", если Запад и Украина не готовы к конструктивному разговору.

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