ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон пообещал Киеву существенную поддержку в следующие два года

09:29
  • пятница
  • 08 декабря 2023

При этом бюджет еще не согласован

Британское правительство еще не согласовало бюджет на помощь Украине в 2024 и 2025 годах, но обязательно это сделает, чтобы помочь Киеву. Такое заявление сделал в четверг, 8 декабря, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Нарышкин предупредил о риске превращения Украины во "второй Вьетнам"

По утверждению политика, "нет сомнений, что мы выделим настолько существенную помощь, насколько это будет возможно".

Кроме того, Кэмерон выразил надежду на то, что главный западный спонсор киевского режима, Соединенные Штаты, решат внутренние проблемы и выделят Украине новую порцию помощи, сообщает "Интерфакс".

Ранее в российском Министерстве иностранных дел отмечали, что Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Великобритании. Ведомство убеждено, что его назначение никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией.

Великобритания помогает Украине не только поставками оружия и введением антироссийских санкций. По словам неназванного министра из Польши, который в марте 2022 года побывал на Украине, миновав последний украинский блокпост в серой зоне между Киевом и Житомиром, он встретил там бойцов британского спецназа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.