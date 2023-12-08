При этом бюджет еще не согласован

Британское правительство еще не согласовало бюджет на помощь Украине в 2024 и 2025 годах, но обязательно это сделает, чтобы помочь Киеву. Такое заявление сделал в четверг, 8 декабря, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

По утверждению политика, "нет сомнений, что мы выделим настолько существенную помощь, насколько это будет возможно".

Кроме того, Кэмерон выразил надежду на то, что главный западный спонсор киевского режима, Соединенные Штаты, решат внутренние проблемы и выделят Украине новую порцию помощи, сообщает "Интерфакс".

Ранее в российском Министерстве иностранных дел отмечали, что Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Великобритании. Ведомство убеждено, что его назначение никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией.

Великобритания помогает Украине не только поставками оружия и введением антироссийских санкций. По словам неназванного министра из Польши, который в марте 2022 года побывал на Украине, миновав последний украинский блокпост в серой зоне между Киевом и Житомиром, он встретил там бойцов британского спецназа.

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