Доходы российского бюджета в ноябре снизились до 2,85 трлн рублей

Это следует из данных Министерства финансов

Доходы федерального бюджета России в ноябре 2023 года снизились к октябрю на фоне неблагоприятной конъюнктуры сырьевых рынков. Такие данные в пятницу, 8 декабря, публикует российское Министерство финансов.

За период с января по ноябрь в федеральный бюджет поступило 25,963 триллиона рублей, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За январь-октябрь доходы составили 23,107 триллиона рублей, следовательно, за ноябрь — около 2,85 триллиона рублей.

При этом в октябре бюджет, исходя из ранее публиковавшихся Минфином накопленных с начала года данных, получил порядка 3,37 триллиона рублей доходов, сообщает "Интерфакс".

Ранее Федеральное казначейство сообщало, что бюджет России в январе-октябре 2023 года был исполнен с дефицитом в размере 1,05 триллиона рублей. При этом более ранняя оценка Министерства финансов России составляла 1,235 триллиона рублей, или 0,7% ВВП.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что экономика России претерпевает позитивные структурные изменения, в ней "всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых", а значит, "пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить".

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