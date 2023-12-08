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Новые механизированные бригады ВСУ получат старую советскую технику

10:03
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Об этом узнали западные журналисты

На фотографиях пяти новых механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на стадии формирования, практически не видно боевой техники. На это указал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
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Журналист предположил, что бойцам ВСУ могут выдать устаревшие советские машины. Например, на снимках отчетливо видна старая гусеничная боевая машина БМП-1.

Экс подчеркнул, что отсутствие боевых машин в рядах украинской армии превращает механизированные бригады в обычную легкую пехоту.

Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон заверил, что в 2024 и 2025 годах Лондон выделит Киеву "настолько существенную помощь, насколько это будет возможно". При этом официально бюджет Великобритании на следующие два года еще не утвержден.

Американские власти не могут добиться от Конгресса выделения новой порции финансирования для Украины. Законотворцы из числа представителей Республиканской партии требуют сначала решить проблемы национально безопасности — например, разобраться с ситуацией на границе с Мексикой. Сенатор Джош Хоули заявил, что не собирается голосовать за выделение денег Киеву, "пока не обезопасят наши границы".

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