Кэмерон: после завершения СВО Путин "вернется за добавкой"

Угроза безопасности ЕС и США существует

Если Запад откажется от оказания ВСУ помощи в приостановлении продвижения российской армии, то президент России Владимир Путин "вернется за добавкой". Об этом в интервью Sky News рассказал глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

По словам министра, посыл этого высказывания заключается в существовании реальной угрозы для европейской и американской безопасности, передает радиостанция Sputnik.

6 декабря президент США Джо Байден в обращении к американскому Конгрессу допустил вероятность нападения России на одну из стран НАТО. В ответ на это российский посол Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в осуществлении лицемерной политики и пояснил, что администрация действующего президента страны целенаправленно придумывает "страшилки" про Кремль для оправдания перед налогоплательщиками баснословных трат на поддержку Украины.

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