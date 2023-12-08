Экс-главу антикоррупционного управления ФТС арестовали за взяточничество

Об этом рассказал глава Следственного комитета

Бывший начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов обвиняется в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 млн рублей. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как уточнил глава Следкома в интервью ТАСС, следователи полагают, что в 2022 году Мурышов получил через посредника Илью Окорокова три взятки более чем на 5,8 миллиона рублей от участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию. Деньги передали Мурышову за содействие в перемещении товаров через таможенную границу.

Еще одна взятка на 4,4 миллиона рублей была получена через Окорокова и Дмитрия Нестеренко, который является директором ООО "Вектор Фрахт".

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Илью Окорокова и Дмитрия Нестеренко. Мурышов также взят под арест.

Ранее сообщалось, что государственное обвинение считает доказанной вину в коррупции бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и настаивает на приговоре в виде 13 лет заключения в колонии строгого режима, а также в виде штрафа в 17-тикратном размере взятки.

В ноябре источник в правоохранительных органах рассказал, что бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко обнаружен мертвым в одной из российских колоний. Его приговорили к 13 годам строгого режима по делу о взятках от представителей криминального мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"