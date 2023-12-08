В Москве задержали мужчину, чьим шприцем укололся ребенок в каршеринге

Его искали с августа

Мужчину, который оставил шприц с наркотиком в автомобиле каршеринга, задержали спустя три месяца.

Им оказался 37-летний уроженец Ставропольского края, ранее он был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, сообщили в столичной прокуратуре.

Следствие продолжает устанавливать все детали инцидента. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

18 августа в автомобиле каршеринга BelkaCar в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью светло-бежевого цвета. В машину девочка села вместе с родителями, после инцидента ее срочно отвезли в больницу.

Экспертиза показала, что в оставленном шприце оказался синтетический наркотик мефедрон. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Каршеринг BelkaCar начал внутреннее расследование.

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