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В Москве задержали мужчину, чьим шприцем укололся ребенок в каршеринге

10:36
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Его искали с августа

Мужчину, который оставил шприц с наркотиком в автомобиле каршеринга, задержали спустя три месяца.
Поездка в больницу: что известно об истории со шприцем в московском каршеринге

Им оказался 37-летний уроженец Ставропольского края, ранее он был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, сообщили в столичной прокуратуре.

Следствие продолжает устанавливать все детали инцидента. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

18 августа в автомобиле каршеринга BelkaCar в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью светло-бежевого цвета. В машину девочка села вместе с родителями, после инцидента ее срочно отвезли в больницу.

Экспертиза показала, что в оставленном шприце оказался синтетический наркотик мефедрон. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Каршеринг BelkaCar начал внутреннее расследование.

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Найденный шприц в автомобиле каршеринга
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