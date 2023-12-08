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Три человека задержаны по делу о стрельбе в брянской школе

10:41
  • пятница
  • 08 декабря 2023

В их числе - отец стрелявшей ученицы

Руководитель частной охранной организации, женщина — охранник гимназии Брянска и отец девочки, устроившей в этой школе стрельбу, задержаны. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказали в правоохранительных органах.
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Как сообщает источник ТАСС, отец девочки задержан в рамках дела по ст. 224 Уголовного кодекса (небрежное хранение оружия).

При этом накануне в региональном управлении Министерства внутренних дел Брянской области сообщали, что помповое ружье, из которого устроила стрельбу ученица, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях, пишет "Парламентская газета".

При стрельбе в гимназии №5 в Брянске погибли два человека, в том числе сама стрелявшая. Пять человек получили ранения. Двоих пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, транспортировали в Москву, трое пострадавших в среднетяжелом состоянии продолжают получать медицинскую помощь в Брянске.

В свете трагедии в Брянске возникла дискуссия о запрете школьникам использовать мобильные телефоны в учебных учреждениях. Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Михаил Берулава напомнил, что гаджеты отвлекают детей от занятий. При этом в Госдуме не считают, что запрет мобильных телефонов у детей в школах помешает вызвать полицию в чрезвычайной ситуации.

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