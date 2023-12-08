Глава Пентагона пригрозил отправить детей республиканцев на войну с Россией

Но республиканцы не спешат поддаваться на шантаж демократов

Что ни день, то попытка демократов протолкнуть в Конгрессе вопрос будущего финансирования Украины. Вот только дальше предложений зайти так и не выходит. Для Киева подобная упертость некоторых конгрессменов чревата последствиями - об этом в своих публичных выступлениях говорят и представители администрация Байдена.

"Соединенные Штаты в данный момент не в состоянии дать Украине каких-либо гарантий относительно дальнейшей помощи в свете позиций Конгресса", - сказал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

Как ни пытаются демократы уговорить республиканцев - воз стоит на месте мертвым грузом. Склонить чашу весов попытался и госсекретарь Энтони Блинкен, заявив, что помощь Украине напрямую помогает росту экономики США и увеличивает в стране количество рабочих мест. Все дело в том, что около 90% американских денег, выделенных Киеву, по словам дипломата, остаются в Америке, так как идут на укрепление ВПК.

Республиканцы продолжают держать оборону, из-за чего у правящей партии сдают нервы. Глава Пентагона перешел на угрозы и ультиматумы. Ллойд Остин сообщил членам Палаты представителей, что если они не выделят больше денег для Зеленского, то "мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией". Если верить журналисту Такеру Карлсону, информация подтверждена. Так он ответил на вопрос Илона Маска о достоверности публикуемого материала.

Однако республиканцы не спешат поддаваться на шантаж демократов. Внутриполитические интриги между извечными оппонентами достигли своего пика. Члены консервативной партии опубликовали текст резолюции, призывающей действующего президента к немедленной отставке. К импичменту главу Белого дома республиканцы призывают в том числе из-за коррупционного скандала, связанного с его сыном Хантером. Байдена-старшего обвиняют в получении ежемесячных выплат от компаний, напрямую связанных с бизнесом своего непутевого родственника. Рассматривать резолюцию планируют в следующий вторник. Сам Джо Байден на все подобные вопросы реагирует весьма агрессивно.

Над кланом Байденов, кажется, тучи сгущаются все сильнее. Хантеру предъявлены очередные обвинения в неуплате налогов. Речь идет о почти 1,5 миллионах долларах, которые Байден-младший задолжал в период с 2016 по 2019 годы. Если вина будет доказана, ему может грозить до 17 лет тюрьмы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"