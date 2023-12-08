Армия Израиля поразила за сутки около 450 целей в секторе Газа

В центральной части анклава атакованы больница и лагерь беженцев

Подрывая здания, ЦАХАЛ продвигается к центральной части Хан-Юниса. Взять город под полный контроль израильтянам не удается. В каждом квартале военные нарываются на ожесточенное сопротивление ХАМАС. Сегодня палестинцы заявили, что среди ликвидированных солдат оказался и сын действующего министра в правительстве Нетаньяху Гади Айзенкота. Тель-Авив потери признал. Но в ответ доложил и о своих успехах. Якобы во время штурма были нейтрализованы представители военной разведки ХАМАС.

Самая большая проблема для Нетаньяху в том, что фронт расширяется. Из оливковых рощ на границе с Ливаном отряды "Хезболлы" постоянно обстреливают заставы израильтян.

"Если "Хезболла" решит начать тотальную войну, то она своими же руками превратит Бейрут и Южный Ливан, расположенный недалеко отсюда, в Газу и Хан-Юнис", - заявил Нетаньяху.

Слова премьер-министра вряд ли вдохновят израильтян. Из-за войны даже праздник Ханука оказался безрадостным. В Иерусалиме на Стене Плача, ортодоксальные евреи установили 130 свечей и фотографии тех, кто еще находится в заложниках у ХАМАС. Это напоминание Нетаньяху о том, что сотни израильтян ждут от него не расширения военной кампании, а освобождения родных и близких.

Но с каждым авианалетом ЦАХАЛ на кварталы в Газе надежд на новое перемирие - все меньше. Накануне удар пришелся точно в этот дом. Рухнул фасад. В зияющих проемах остались дети. Им помогают спуститься, пока не начали осыпаться балки.

Погибших палестинцев, по данным местного минздрава, уже 17117 человек. В Хан-Юнисе ЦАХАЛ заблокировал госпиталь Аль-Авда и обстрелял дома и школу, где жили беженцы.

В ближайшие дни ООН обещает открыть еще один КПП на границе с Египтом, чтобы увеличить поставки беженцам лекарств, топлива и продовольствия. Пока же у людей из еды только овощи. Не хватает питьевой воды.

Сегодня Россия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты запросили в Совете Безопасности ООН срочное заседание. Одним из главных вопросов повестки требуют сделать именно обсуждение ситуации в секторе Газа. Верховный комиссариат ООН признает - наступление ЦАХАЛ на юге анклава такое же разрушительное, как и на севере. И никаких признаков к деэскалации. Все призывы к прекращению огня Тель-Авив открыто игнорирует.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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