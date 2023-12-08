Зима проверяет на прочность жителей российских регионов

В Иркутской области из-за сильных холодов ввели режим повышенной готовности

Дорожное полотно на сахалинской трассе превратилось в блестящий каток, по которому даже на своих двоих передвигаться проблематично. В регионе мокрый снег, гололед и штормовой ветер до 20 метров в секунду. Близ Курил - четырехметровые волны. А уже через несколько дней резко похолодает.

А вот в Якутии зима уже властвует вовсю. И хотя местных такими температурами не удивить, синоптики говорят об аномальном для начала декабря холоде.

В Сибири обстановка тоже вполне себе зимняя. И пока морозы в Красноярском крае набирают обороты, в Иркутской области из-за низких температур ввели режим повышенной готовности. Здесь не только холодно (ночью до минус 50), но и скользко.

В Омске тоже морозно. В Хакасии группа туристов на снегоходах заблудилась в тайге в сильную метель. Два человека замерзли насмерть. Ветер был такой, что спасатели не смогли вести поиски на вертолете.

Над Сибирью и частью Урала властвует антициклон, отсюда и холода. В соседней Башкирии температура опускается уже до вполне сибирских минус 38. Холода подбираются и к Центральной России. Уже в воскресенье в столице температура опустится до минус 27.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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