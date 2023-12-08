В Москве наградили победителей премии "Звезда Дальнего Востока"

Лауреатов отметили в пяти номинациях

В Москве прошла церемония награждения победителей ежегодной общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока". На этот раз главной темой стало волонтерство в зоне спецоперации и помощь в восстановлении Донбасса.

На премию было подано 73 заявки. Лауреатов отметили в пяти номинациях: "Все для победы", "Волонтерство", "Вузы для СВО", "Красная строка" и "Новаторство".

Также на мероприятии представили фотовыставку "Донбасс за нами". Ее название повторяет слова народного гимна этого региона. На снимках - военный быт, восстановление промышленности и работа волонтеров.

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