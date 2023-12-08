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По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовали имущество на 39 млн рублей

11:21
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Имущество бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой было арестовано в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями – стоимость арестованной собственности оценивается в 39 миллионов рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

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Осенью 2022 года Ярилова была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. А спустя полгода она стала фигурантом уголовного дела о хищении из федерального бюджета 125 миллионов рублей. По данным следствия, чиновница необоснованно включила музей мороженого в программу "Пушкинской карты". В результате коммерческая организация продала билеты на вышеуказанную сумму, которая позднее была компенсирована участникам за счет бюджетных средств.

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