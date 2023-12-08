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Открылся прием заявок на Архитектурную премию Москвы 2024

11:07
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Она повышает интерес к столичной архитектуре

Стартовал новый сезон главной премии для архитекторов, работающих в Москве. Заявки на участие от проектных организаций, получивших свидетельства АГР в течение 2023 года, принимаются до 15 февраля 2024 года. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что продвижение лучших современных проектов повышает вес архитектурной составляющей города. Ежегодная премия, учрежденная при поддержке мэра Сергея Собянина, повышает интерес к столичной архитектуре.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов уточнил, что принять участие в конкурсе можно на официальном сайте. Там же представлена информация о критериях оценки проектов.

С текущего года количество номинаций увеличилось до 12. Половину из них составляют объекты социального назначения - школы, детские сады, медицинские, спортивные и культурные центры, а также дома по программе реновации, объекты транспортной инфраструктуры. Проектная организация может подавать несколько заявок одновременно.

Итоги конкурса будут подведены летом, а церемония награждения приурочена ко Дню архитектора, который отмечается 1 июля.

В ноябре фестиваль "Наследие" прошел в столичном пространстве "Три вокзала. Депо" для всех, кто интересуется культурой, архитектурой и историей Москвы. Посетители могли пообщаться с краеведами и руководителями музеев, а также попробовать себя в роли реставраторов старинной мебели и подлинных археологических артефактов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за 13 лет в Москве отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры, еще более полусотни объектов находится в работе. Во время посещения ансамбля Донского монастыря он отметил, что "это, конечно, пример, когда такие памятники восстанавливаются, что называется, всем миром - за частные деньги, федеральные".

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