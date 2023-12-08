Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в результате стрельбы в Брянске

Одного из подростков оперируют врачи

Пострадавшие в результате стрельбы в брянской гимназии №5 подростки находятся в тяжелом состоянии – накануне они были экстренно эвакуированы в Москву. Об этом РИА Новости рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

По его словам, подростки получают лечение в реанимационном отделении детской кинической больницы России – в текущий момент одного из пострадавших в происшествии оперируют врачи.

7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством. В данный момент следователи выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

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