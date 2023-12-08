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В Приморье автобус с детьми перевернулся после ДТП

11:08
  • пятница
  • 08 декабря 2023

В салоне находился 21 ребенок

В Приморье школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся.

ДТП произошло в пятницу, 8 декабря, на 82-м километре автодороги "Шкотово - Партизанск". Автобус ехал с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка Партизанского района.

По предварительным данным, водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. В салоне находился 21 ребенок 2007-2009 годов рождения и один сопровождающий, все они были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящий момент детей осматривают медики, сообщили в региональной прокуратуре. По факту ДТП начата проверка.

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