Финляндия отказалась выдать Украине россиянина Тордена

Его отпустят из-под стражи
Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена, ранее задержанного по запросу Киева.
Как пишет в пятницу, 8 декабря, Helsingin Sanomat, суд отказался удовлетворить запрос Киева на экстрадицию россиянина.
Согласно судебному решению, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей, поэтому его предписано освободить.
В августе российское посольство было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинских властей. Как сообщалось, мужчину подозревают в преступлениях на Украине в 2014-2015 годах, поэтому Киев запросил его экстрадицию. Речь идет про одного из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы "Русич" Воислава Тордена (до смены паспорта — Ян Петровский).
Торден заявил, что в стране розыска — на Украине — его ожидают пытки и бесчеловечное обращение. По этой причине он запросил убежище в Финляндии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"