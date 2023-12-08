Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц

Цена выросла на 40%

Генеральный прокурор России Игорь Краснов распорядился проверить необоснованный рост цен на куриные яйца.

Розничная цена яиц за год увеличилась на 40%, говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Прокурорам российских субъектов поручено провести проверки совместно с антимонопольными и другими уполномоченными органами.

По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования, подчеркнули в Генпрокуратуре.

На прошлой неделе в Росптицесоюзе заявили, что ценовая ситуация на рынке яиц спровоцирована торговыми сетями и высоким потребительским спросом.

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