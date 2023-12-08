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США втрое нарастили объемы закупки урана из России

12:00
  • пятница
  • 08 декабря 2023

При этом Вашингтон продолжает санкционную политику

Соединенные Штаты в октябре в три раза увеличили закупки российского урана — до 43,25 тонны. Это следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики.

Агентство подсчитало, что закупка такого объема урана обошлась Вашингтону в 62,8 миллиона долларов.

Это крупнейшая закупка США урана с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым поставщиком этого сырья.

Ранее руководитель глава управления по ядерной энергетике при Министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива угрожает национальной безопасности страны. В настоящее время около 20% топлива реакторов США идет по контрактам с российскими поставщиками.

При этом заместитель главы Госдепартамента по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс отмечала, что администрация США заинтересована в обсуждении с Россией вопросов, касающихся ядерной сферы. Позиция Вашингтона, по словам чиновницы, в этой сфере осталась неизменной.

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