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Двое россиян погибли из-за отравления неизвестной жидкостью

12:06
  • пятница
  • 08 декабря 2023

Еще трое в больнице

В Иркутской области произошло массовое отравление алкоголем – два человека погибли, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Жигаловском районе. Шестеро рабочих инженерной фирмы ООО "Восточно-Сибирская компания" решили выпить после работы. После того, как они выпили весь алкоголь, вахтовики употребили жидкость неизвестного происхождения. Сразу после этого работникам стало плохо.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, заявили в СКР по Иркутской области. Ход расследования контролирует региональная прокуратура. Неизвестную жидкость направили на экспертизу.

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