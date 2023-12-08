Двое россиян погибли из-за отравления неизвестной жидкостью

Еще трое в больнице
В Иркутской области произошло массовое отравление алкоголем – два человека погибли, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в Жигаловском районе. Шестеро рабочих инженерной фирмы ООО "Восточно-Сибирская компания" решили выпить после работы. После того, как они выпили весь алкоголь, вахтовики употребили жидкость неизвестного происхождения. Сразу после этого работникам стало плохо.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, заявили в СКР по Иркутской области. Ход расследования контролирует региональная прокуратура. Неизвестную жидкость направили на экспертизу.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"