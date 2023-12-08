Более тысячи россиян подали заявку на отбор в космонавты

32 человека уже прошли на следующий этап

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина получил 1300 заявок от граждан России на прохождение отбора в новый отряд космонавтов – 32 человека уже прошли на следующий этап отбора, сообщает пресс-служба "Роскосмоса" со ссылкой на комментарий начальника ЦПК Максима Харламова.

Четвертый открытый конкурс по отбору в ряды космонавтов стартовал летом 2023 года. Последний раз подобная конкурсная компания проводилась в 2021 году. Тогда специалисты "Роскосмоса" отобрали четверо человек.

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